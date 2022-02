Sushi All You Can Eat: a Milano 7 locali su 10 peccano d’igiene, dice Altroconsumo

Altroconsumo ha analizzato 20 ristoranti di sushi a Milano e Roma che seguono la formula All You Can Eat, valutandone l'igiene.

di Luca Venturino 14 Febbraio 2022

Le abbuffate di sushi nei locali All You Can Eat sono un fenomeno che, specialmente negli ultimi anni, si è andato a consolidare sempre più tra gli italiani. Tra le varie quintalate di pesce crudo servite a prezzi stracciati, però, c’è anche chi si interroga sulla qualità e sicurezza del contesto. Ci riferiamo ad Altroconsumo, che tra agosto e settembre 2021 ha analizzato 10 ristoranti di Roma e 10 di Milano per verificare l’igiene dei piatti e del servizio.

Cominciamo con le buone notizie: per quanto riguarda l’igiene generale e la pulizia dei locali (sì, bagni compresi) tutti i ristoranti presi in analisi hanno avuto valutazioni almeno buone. Prevalentemente positivi anche i giudizi circa le modalità di servizio: i camerieri indossavano abbigliamento consono e mascherina, con l’eccezione di cinque casi (2 a Milano, 3 nella Capitale) di operatori che non indossavano quest’ultima e manipolavano comunque gli alimenti. Sono state analizzate anche le stoviglie e i tavoli con tamponi appositi, che hanno evidenziato tre nuove insufficienze tra i locali milanesi (nessuna, invece, tra quelli romani).

Alcuni dei piatti più classici, infine, sono stati analizzati in laboratorio per valutarne l’igiene e l’equilibrio, e qui cominciano le bastonate: nella categoria dell’igiene, ben 7 ristoranti di Milano su 10 (contro uno solo di Roma) sono stati bocciati, con i loro piatti che contenevano tracce di batteri come gli Stafilococchi e l’Escherichia Coli. Roma meglio per quanto riguarda la freschezza del pesce, mentre per quanto riguarda l’equilibrio degli ingredienti, ben 6 ristoranti della Capitale offrono piatti in cui il riso prevale nettamente sul pesce (nel caso di Milano, invece, solamente 3).

Durante l’analisi si sono osservati anche i comportamenti volti a limitare il contagio da Covid-19. In 2 casi su 10 in entrambe le città il distanziamento dei tavoli non è stato rispettato. Gravi i risultati relativi al controllo obbligatorio del green pass all’ingresso : in 3 ristoranti su 10 a Roma e in 4 ristoranti su 10 nella città meneghina il controllo non è stato effettuato.