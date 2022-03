Svizzera: addio agli scontrini nei supermercati Coop

di Luca Venturino 7 Marzo 2022

Una piccola precisazione: la Coop a cui facciamo riferimento non è quella che opera sul territorio italiano, ma la seconda più grande catena di supermercati in Svizzera. A partire da martedì 1 marzo, in tutti i suoi punti vendita, è stata interrotta la stampa automatica degli scontrini per i clienti, che dovranno chiedere espressamente il cartaceo qualora ne avessero bisogno.

La novità, che è stata applicata sia alle casse automatiche della catena così come quelle con il personale, si inserisce in una campagna di sostenibilità e riduzione degli sprechi, tanto che si stima che contribuirà a risparmiare circa 400 tonnellate di carta l’anno. Va sottolineato, inoltre, che da oltre due anni Coop non stampa automaticamente gli scontrini sui terminali self service, e gli scontrini digitali sono disponibili già dal 2015 per i clienti con fidelity card. Al momento, l’idea di Coop rimane unica nel suo genere nel settore svizzero della grande distribuzione: Migros, competitor diretto, non ha annunciato nulla di simile sebbene preveda un’opzione di ricevuta digitale simile per i titolari di fidelity card.