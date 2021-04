Riaprono oggi, lunedì 19 aprile, i ristoranti all’aperto in Svizzera, con orario di apertura consentito dalle 6 alle 23. Dopo una lunga discussione sull’apertura delle “terrazze”, la Svizzera alla fine è andata nella decisione che presto – pare – prenderà anche l’Italia: ok a ospitare i clienti nei dehors all’aperto.

Nei ristoranti possono accomodarsi allo stesso tavolo fino a un massimo di quattro persone (tranne nel caso siano genitori con più di due bambini) e tutti devono fornire i loro dati di contatto. Gli ospiti devono inoltre indossare sempre la mascherina, eccetto che durante la consumazione, che deve avvenire necessariamente rimanendo seduti (non è consentito nessun consumo in piedi).

Tra i tavoli deve essere rispettata una distanza di 1,5 metri o in alternativa installata una parete divisoria a protezione degli ospiti. Il personale in servizio, ovviamente, deve indossare sempre la mascherina. Non solo ristoranti, comunque: la Svizzera consente anche le feste private all’aperto con un massimo di 15 persone e quelle al chiuso con un massimo di 10 persone.

Riaprono anche le manifestazioni sportive all’aperto con un massimo di 100 spettatori e i cinema e teatri, anche al chiuso, con un massimo di 50 spettatori. Aerte anche le palestre, con un limite massimo di gruppi di 15 persone al chiuso.

[Fonte: Ossola News]