Svizzera, meno consumo di alcol in tempi di pandemia

di Marco Locatelli 21 Marzo 2022

Decisamente in netta controtendenza rispetto ad altre aree del mondo, in Svizzera il consumo di alcol in tempi di pandemia si è ridotto rispetto ai livelli pre-Covid.

Il consumo mensile della popolazione elvetica è calato di quello che potrebbe corrispondere a 2,6 boccali di birra a persona, un bicchiere di vino e uno shot di superalcolico. A scriverlo swissinfo.ch che riporta i dati di Dipendenze Svizzera.

Mediamente nel Paese il consumo si è ridotto del 7,7% e il fenomeno del binge drinking è sceso addirittura del 17%. Una riduzione da ricondurre evidentemente ai limiti alla vita sociale imposti dalla pandemia e dai vari lockdown.

Numeri decisamente diversi invece quelli pubblicati solo pochi giorni fa dal Ministero della Salute in Italia, dove, secondo i dati del nuovo report, sono 8,7 milioni gli italiani a rischio. E nel Bel Paese aumenta il fenomeno del binge drinking.