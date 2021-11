Svizzera, ristorante No Green Pass murato dalla polizia

Il ristorante Walliserkanne a Zermatt, in Svizzera, è stato murato. Rilasciati i titolari arrestati, ma la licenza resta sospesa.

di Marco Locatelli 8 Novembre 2021

Sei contro il Green Pass? Allora ti muriamo dentro al tuo locale. Accade in Svizzera, nel Canton Vallese, dove il ristorante Walliserkanne di Zermatt si è rifiutato di osservare l’obbligo della certificazione verde e gli orari di chiusura imposti dalle autorità locali. Nonostante i primi ammonimenti da parte delle forze dell’ordine, i titolari hanno continuato a servire aperitivi ai clienti sulla soglia del locale e la polizia è stata costretta ad usare la forza.

I ristoratori disobbedienti sono stati quindi arrestati dalla polizia, ma successivamente rilasciati per ordine del tribunale che ha ritenuto il loro caso non così grave da meritare l’incarcerazione. Tuttavia le autorità avevano già “murato” il locale con blocchi di cemento all’ingresso così da impedire l’accesso ai clienti. I blocchi sono stati rimossi dopo la decisione del tribunale.

Niente carcerazione per i titolari dell’attività (una coppia con il figlio), nonostante i sospetti che abbiano commesso numerose violazioni, ma la licenza resta sospesa a tempo indeterminato e quindi il ristorante continua ad essere chiuso al pubblico.

Solidarietà da parte del movimento No Vax e no Green Pass svizzero che ha organizzato manifestazioni di protesta. Proteste evidentemente ascoltate, visto che la decisione del tribunale è arrivata proprio in seguito alle manifestazioni.