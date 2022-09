Sydney: campione di surf muore dopo una rissa in un bar

Chris Davidson, campione di surf di 45 anni, è morto in seguito a una rissa in un bar situato nel nord di Sydney.

di Luca Venturino 27 Settembre 2022

Chris Davidson, campione di surf ed ex professionista, è morto in seguito a una rissa scoppiata in un bar a nord di Sydney. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle forze dell’ordine coinvolti nelle indagini, la polizia avrebbe risposto a una segnalazione nella serata di sabato 24 settembre secondo cui un uomo sarebbe stato preso a pugni in faccia e avrebbe battuto la testa sul marciapiede fuori da un bar: all’arrivo dei militari Davidson era privo di sensi. Dopo averli somministrato alcune cure sul posto, il 45enne è stato portato al Kempsey District Hospital dove è infine deceduto. Il giorno successivo – domenica 25 – gli agenti di polizia hanno arrestato un uomo di 42 anni in quel di South West Rocks, nel New South Wales, accusandolo di aggressione e omicidio colposo.

Come accennato, Davidson era principalmente noto per la sua carriera da surfista, tanto da riuscire a classificarsi al 14° posto della classifica globale nel 2010. Sebbene la polizia non abbia ancora rilasciato ulteriori dettagli sull’incidente che ha portato alla morte di Davidson, l’uomo arrestato domenica avrà un appuntamento in tribunale a novembre secondo la BBC, che ha a sua volta citato i media locali.

“Surfing Australia e la comunità dei surfisti sono in lutto per la perdita dell’ex surfista del WSL Championship Tour Chris Davidson, morto al Kempsey Hospital sabato sera” ha scritto Surfing Australia, l’organizzazione no-profit che sovrintende al surf nel contesto nazionale. “Davo era un surfista incredibilmente talentuoso e un vero individuo nel nostro sport e nella nostra comunità. I ​​nostri pensieri vanno ai suoi due figli, amici e famiglia”.