Tafari Campbell, chef personale di Barack Obama, è annegato in un lago a Martha’s Vineyard

di Luca Venturino 25 Luglio 2023

Tafari Campbell ha lavorato come chef della Casa Bianca durante il mandato di Barack Obama e, in seguito all’uscita di quest’ultimo, come chef personale dell’ormai ex presidente. L’uomo, 45 anni di età, è stato trovato senza vita nella giornata di ieri, lunedì 24 luglio, presso le acque di Edgartown Great Pond a Martha’s Vineyard, dopo essere stato dichiarato scomparso durante la giornata precedente. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine Campbell sarebbe annegato mentre faceva paddle boarding nel lago in questione: più precisamente, i rapporti raccontano di avvistamenti di “un paddle boarder maschio che era entrato in acqua e che, dopo avere lottato brevemente per rimanere in superficie, è andato a fondo e non è riemerso”.

Tafari Campbell: lo chef di Barack Obama trovato senza vita

LEGGI ANCHE 500 mucche per sposare la figlia di Barack Obama: il guerriero Masai non si arrende

Tafari Campbell aveva lavorato alla Casa Bianca come chef durante tutti e otto gli anni della permanenza di Barack Obama in quel di Washington. Durante il suo servizio, Campbell aveva contribuito a creare alcune delle più famose ricette presidenziali, tra cui la celebre birra prodotta con gli ingredienti coltivati direttamente alla Casa Bianca.

Una volta che la presidenza di Obama giunse al termine, l’ormai ex capo di stato chiese a Campbell di lavorare per la sua famiglia come chef personale. “Da allora ha fatto parte delle nostre vite” ha commentato a tal proposito l’ex presidente. “I nostri cuori sono spezzati per la sua scomparsa. ggi ci uniamo a tutti coloro che conoscevano e amavano Tafari, in particolare sua moglie Sherise e i loro gemelli, Xavier e Savin, nel lutto per la perdita di un uomo davvero meraviglioso”.

“Tafari era una parte importante della nostra famiglia” hanno spiegato i coniugi Obama dopo avere appreso della sua dipartita. la nostra famiglia”. Quando l’abbiamo incontrato per la prima volta, era un talentuoso sous chef alla Casa Bianca, creativo e appassionato di cibo e della sua capacità di unire le persone”.