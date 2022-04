Taffo lancia il suo uovo di Pasqua, buono da morire

di Luca Venturino 12 Aprile 2022

Ebbene sì, lo ammettiamo; per il titolo abbiamo spudoratamente copiato lo stesso claim di Taffo. Allo stesso tempo, però, siamo giustificati: dopotutto si sa che nella dura legge dell’algoritmo vince chi bara. Bene, ora che ci siamo tolti dalle scatole i giochi di parole di rito, via con la notizia: Taffo ha appena annunciato la Brutta Sorpresa, una linea di uova di Pasqua che sono, per l’appunto, buone da morire (sì, l’abbiamo di nuovo ripetuto, ma a sto punto ci stiamo scavando la fossa da soli).

Regalo ideale per il parente che a ogni riunione di famiglia vi chiede quando vi sposerete o con quanto vi siete laureati, le uova di Pasqua di Taffo contengono una meravigliosa bara portachiavi e sono acquistabili tramite Glovo nelle città di Milano, Torino, Bologna, Roma, Firenze, Castel San Pietro Terme, Bari, Napoli, Palermo, Ancona, Vicenza, Cattolica, Mantova e Novara. Per ordinarle basta scaricare l’app del servizio di delivery, registrarsi se non l’avete ancora fatto e cercare TAFFO nella barra (e non nella bara) di ricerca: il social media team dell’agenzia di pompe funebri ci assicura che dovrebbero arrivare entro 45 minuti. Oltre a dissuadere il parente di turno dalle domande inopportune (almeno fino alla prossima riunione), però. l’uovo di Taffo è anche buono perché sostiene il lavoro di Emergency in risposta alla crisi in Ucraina.