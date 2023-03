Taffo lancia la “Bara Sorpresa” con tanto di uovo di Pasqua “buono da morire”

di Luca Venturino 20 Marzo 2023

Che Gesù risorga o compia semplicemente gli anni la questione non cambia – è tempo di lunghe sedute gastronomiche accompagnati dal parentame. Che sia pranzo, cena o un semplice (ma mai innocuo) aperitivo, la sostanza rimane sempre la stessa: un lungo tentativo di trovare la risposta a quelle scomode ma puntualissime domande nel cibo, nei dolci, magari addirittura sul fondo di un bel calice di vino rosso. Quali domande, chiedete? Coraggio, siamo certi che anche i vostri pranzi (e cene, e aperitivi) di famiglia siano punteggiati da un flusso ininterrotto di “Ma allora, quand’è che vi sposate?”, “Ma la laurea, come mai non l’hai ancora presa ‘sta laurea?”, “Te lo ricordi Gianpiero, quell’amico tuo dell’asilo? Eh, lo sapevi che ha fondato un’azienda di pannolini e ora guida una Porsche?”, “Ma quando ce lo fai un bel nipotino?” e tante altre. Ecco, a sto giro la risposta arriva da Taffo: una “Bara Sorpresa” con tanto di uovo di Pasqua. Che le tradizioni sono importanti.

Chi non muore si rivede

L’ovetto in questione, naturalmente, è “buono da morire”. Non abbiamo avuto modo di assaggiarlo, ma a darci un’occhiata pare solido e dai fianchi tondi come una bella urna cineraria – anche se immaginiamo che il sapore sia ben più piacevole, ecco. Siamo certi che regalarlo alla zia che non può fare a meno di ricordarti che ormai sei più vicino ai 30 che ai 20 e che quindi è ora di cominciare a popolare gli asili nidi della zona di tanti pargoletti urlanti sia un modo più che eloquente per chiudere la conversazione.

Il lancio del prodotto, che per nome e scritta sul packaging ricorda volutamente il famoso Kinder Sorpresa della Ferrero, è stato annunciato direttamente sulla pagina Facebook ufficiale della famosa compagnia di servizi funebri, stavolta tuttavia mancante di quel frizzante testo macabro che tradizionalmente accompagna le iniziative di questo tipo.

La “Bara Sorpresa”, d’altro canto, non ha bisogno di troppe presentazioni: è una cassa da morto che contiene un uovo di cioccolato fondente e una sorpresa “che vi lascerà senza fiato”. O almeno così sperano gli amici di Taffo, immaginiamo. Il tutto è acquistabile sul sito ufficiale dell’azienda alla cifra di 19 euro e 90 – la strizzatina al momento dell’acquisto è consigliata.

Ora, lungi da noi voler mettere i bastoni tra le ruote agli affari di una compagnia di servizi funebri, ma è bene notare che l’uovo (come doverosamente riportato sul sito) può contenere “tracce di arachidi, frutta secca a guscio, proteine del latte, glutine, agrumi canditi senza aggiunta di grassi”.