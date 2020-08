Taiwan: Pizza Hut lancia la pizza ramen

Pizza Hut Taiwan lancia un nuovo gusto di pizza, che farà rizzare i capelli in testa agli Italiani: la pizza al ramen. La nuova creazione nasce da una collaborazione del colosso delle pizze con Menya Musashi, una popolare catena di ramen del Giappone.

Il risultato della fusione tra i due è la prima pizza di ramen al mondo.

La nuova pizza ha i condimenti di un “ramk Tonkotsu” (ramen di zuppa di ossa di maiale), ovvero: ramen, fette di maiale, sesamo bianco, peperoncino fresco e un uovo mezzo bollito nel mezzo. A parte vengono poi serviti cipollotti e germogli di bambù.

Non è la prima volta che il team di Pizza Hut si lancia in alcuni esperimenti a dir poco creativi: l’azienda aveva già lanciato, per fare alcuni esempi, la poco invitante pizza al durian, la pizza al tofu o la pizza bubble tea.

Pizza Hut Taiwan ha poi spiegato a CNN Travel che queste pizze creative, in fondo, sono solo un modo per far divertire i propri clienti.

Insomma, state tranquilli: in fondo non credono davvero neanche loro che sia un accostamento riuscito, lo fanno solo per farsi due risate alle spalle vostre e del vostro inorridire di fronte a questa notizia.

[Fonte: CNN]