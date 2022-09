Tannico: quanto sono interessanti i dati sul vino che compriamo online

di Luca Venturino 7 Settembre 2022

Wineplatform di Tannico e Wine Suite, piattaforma CRM e Marketing dell’impresa tecnologia Divinea, hanno di recente raggiunto un accordo di integrazione con il semplice obiettivo di potenziare le vendite delle cantine italiane o, in altre parole, fornire un nuovo impulso alla crescita del vino italiano sul mercato. Nello specifico, la partnership in questione mira a portare benefici concreti alle singole aziende vitivinicole grazie soprattutto alla possibilità di conoscere scendendo nel dettaglio i propri consumatori con una raccolta anagrafica completa e uno storico degli acquisti. Dati che, una volta raccolti (nel pieno rispetto della privacy eh, beninteso), permetteranno per l’appunto alle aziende di segmentare con precisione la propria base di clienti in funzione delle preferenze e delle abitudini di acquisto di ognuno.

In altre parole, il sistema “impara” cosa vi piace e lo “spiega alle aziende. “Gli asset tecnologici e logistici di WinePlatform sono totalmente complementari con la tecnologia alla base di Wine Suite e aiutano a rendere semplice e immediata la vendita ai consumatori finali, riducendo le distanze tra wine lover e brand di vino” ha spiegato a tal proposito Matteo Ranghetti, CEO e Co-founder di Divinea. “I primi test con le cantine che usufruiscono dei nostri servizi stanno confermando la nostra intuizione e puntiamo a crescere assieme nei prossimi mesi attraverso la costruzione di una relazione con WinePlatform solida e duratura nel tempo”.