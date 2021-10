Tartufo, i prezzi sono ai massimi storici ma i ristoranti continuano ad acquistarli

di Luca Venturino 27 Ottobre 2021

Gli appassionati di tartufo più attenti e beninformati probabilmente già se l’aspettavano: l’estate lunga, calda e soprattutto incredibilmente secca non poteva che significare un nuovo aumento dei prezzi di questo incredibile ingrediente. L’aumento dei prezzi di trasporto e spedizione, ovviamente, non aiuta, e così i prezzi del tartufo si trovano ad oscillare tra i 4,500 e i 5000 euro al kilo; ma questo non ferma certo i ristoranti, che continuano ad acquistarli per proporli ai clienti più abbienti.

Sarà a discrezione dei singoli locali decidere se aumentare a loro volta i prezzi dei piatti o incassare il colpo dell’aumento dei costi. Chef Michele Casadei Massari del Lucciola di New York, ad esempio, ha aumentato il prezzo dei piatti solamente di circa 10 dollari, e si aspetta che i clienti che ordineranno il tartufo decideranno di accompagnarlo con vini più costosi e pregiati, così da assorbire le perdite. Discorso analogo per Tanya Bastianich del ristorante Babbo, anch’esso situato a NYC. “Non trasmetteremo l’aumento dei prezzi agli ospiti” ha dichiarato Bastianich. “Se lo facessimo sarebbero meno quelli che potrebbero apprezzare i tartufi, e questo non è il nostro obiettivo”.

Raffaele Ruggeri, proprietario di Bice Cucina nella Midtown newyorkese, ha invece un approccio più cauto, e ipotizza che aumenterà i prezzi dei suoi piatti del 10 o 20 percento. Inoltre, ha annunciato che aspetterà un po’ più a lungo prima di lanciare il suo menù con i tartufi: “Devono avere il gusto corretto, e negli anni in cui non piove abbastanza rischiano di perdere il loro sapore”, ha spiegato.