Tassa sulle bibite zuccherate, a Seattle ha funzionato

di Dissapore 17 Dicembre 2021

La tassa sulle bibite zuccherate funziona: almeno nella città Usa di Seattle ha funzionato. Raccogliendo i dati, dopo tre anni dall’entrata in vigore delle misure, i ricercatori hanno scoperto che le vendite totali di zucchero sono diminuite di quasi il 20%, principalmente a causa del calo degli acquisti di soft drink.

Per anni, le proposte per imporre tasse sulle bevande zuccherate hanno alimentato un acceso dibattito e generato migliaia di pagine di ricerche contrastanti sulla loro efficacia. Con la stessa rapidità con cui alcune giurisdizioni hanno implementato tali politiche, altre hanno risposto vietandole, creando un confuso mosaico di leggi in tutti gli Usa paese.

Ma in una recente analisi, i ricercatori hanno utilizzato un ampio set di dati sugli acquisti di generi alimentari per monitorare le vendite di cibi e bevande prima e dopo che la città di Seattle ha implementato una tassa sulle bevande zuccherate nel gennaio del 2018. Il set di dati stesso, raccolto dalla società di analisi di marketing Nielsen, è stato enorme, il 45 percento di tutte le vendite dei negozi di alimentari della città per il 2017, 2018 e 2019. Per creare un gruppo di controllo, i ricercatori hanno anche ottenuto gli stessi dati per la vicina città di Portland, in Oregon, che non ha imposta sullo zucchero in vigore.

Ebbene, la quantità totale di zucchero venduta attraverso le bevande tassate è diminuita del 23% a Seattle rispetto alle vendite degli stessi prodotti a Portland, un anno dopo l’attuazione della tassa. Quel calo si è mantenuto anche per l’anno successivo, suggerendo che il calo non è stato solo un colpo di fortuna. “Dopo aver tenuto conto delle sostituzioni, c’è stata una riduzione netta del 19% dei grammi di zucchero venduti dalle bevande tassate. Questi risultati suggeriscono che le tasse sulle bevande zuccherate possono effettivamente produrre riduzioni permanenti degli zuccheri aggiunti venduti dalle bevande zuccherate nei negozi di alimentari”, hanno scritto gli autori in un articolo pubblicato sul Journal of the American Medical Association.