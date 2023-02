Tavoletta d’Oro 2023: tutti i vincitori del premio di Compagnia del Cioccolato

Tutti pronti per scoprire chi siano i vincitori dei premi dell'edizione 2023 della Tavoletta d'Oro della Compagnia del Cioccolato?

7 Febbraio 2023

Sono stati annunciati tutti i vincitori della Tavoletta d’Oro 2023, l’ambito premio del settore organizzato dalla Compagnia del Cioccolato. E no, Willy Wonka non c’entra nulla questa volta. Anche se questo articolo mi ha fatto venire in mente che è ora di riguardare i film della Fabbrica di Cioccolato, tutti e due.

Tavoletta d’Oro 2023: i vincitori

La manifestazione è giunta alla sua 21esima edizione. Mentre l’anno scorso, per festeggiare la 20esima edizione, sono stati premiati i migliori cioccolati dei primi venti anni delle Tavolette d’Oro, ecco che quest’anno si è tornati alla formula tradizionale per premiare i migliori cioccolati dell’anno.

La cerimonia di premiazione si è tenuta il 5 febbraio alle ore 12 al TASTE di Firenze, nella Fortezza da Basso. Quest’anno la giuria ha assaggiato 1.200 cioccolati, ma alla finale hanno potuto accedere solamente quelli che hanno superato gli 85 centesimi.

Numerosi i marchi italiani che hanno ottenuto un premio:

Miglior cioccolato fondente : Amedei Toscano Black 70% e Domori fondente criollo 80%

: Amedei Toscano Black 70% e Domori fondente criollo 80% Miglior cioccolato monorigine: Domori Guasare 70%

Miglior masse di cacao: Sabadì 100 e lode

Miglior cioccolato al latte con alta percentuale: Maglio Cuyaga 55%

Miglior cioccolato al latte: Majani Sur del Lago 33%

Miglior cioccolato gianduia: Gianduiotto classico di Gobino

Miglior cremino: Lingottino alle noci di Romagna di Gardini e Cremino a tre strati latte e gianduia di Varvaro

Migliori praline: Slitti Caffè Turco

Migliori frutte candite: Mandarino nano di Maglio e Fichi calabacita con sambuca di Slitti

Miglior aromatizzato: Affinato al pepe di Sichuan di Sabadì e Affinato al latte, sale e liquirizia di Gardini

Migliori spalmabili: Nocciola e cacao di Amaro/Marco Colzani Slitti e Crema al cacao e latte con nocciole 45% di Venchi

Migliori Grezzi: Lo scuro con zucchero mascobado di Sabadì

Migliori ripieni: tavoletta Gin Primo di Gardini

Premio internazionale: tavoletta Sur del Lago e El Porvenire 73% di Somos Cacao della Colombia in collaborazione con Leonardo Dolciumi

Premio cioccolatiere emergente: Aroko Chocolate

Premio speciale Comunicazione efficace: Spaghetti & Mandolino

Gilberto Mora, presidente di Compagnia del Cioccolato, ha spiegato che il Premio Tavoletta d’Oro da più di venti anni cerca, degusta e segnala ai consumatori di cioccolato i prodotti che riflettono una qualità, una filiera controllate, le migliori materie prime e la grande arte cioccolatiera dei produttori italiani. Il Premio è totalmente gratuito e, come degustatori, impegna buona parte dei soci e degustatori della Compagnia del Cioccolato.

Se volete vedere tutta la premiazione, la Compagnia del Cioccolato ha messo a disposizione su Facebook il video integrale dell’evento. E ora scusatemi, ma tutto questo parlare di cioccolato impone un immediato consumo del medesimo. Buona tavoletta di cioccolato a tutti!