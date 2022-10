Tavullia: incendio danneggia un ristorante-bar, il rogo partito dalla cucina

A Tavullia è scoppiato un brutto incendio in un ristorante-bar. Il rogo è partito dalla cucina: il locale non è più agibile, ma fortunatamente non ci sono stati feriti.

di Manuela 2 Ottobre 2022

Andiamo a Tavullia perché un brutto incendio ha danneggiato un ristorante-bar. Il rogo pare che sia partito dalla cucina e adesso il locale è stato dichiarato inagibile. Fortunatamente, però, tutto è avvenuto quando il locale era chiuso, quindi non ci sono stati feriti.

L’incendio è scoppiato la notte scorsa in un ristorante-bar di Tavullia, in provincia di Pesaro-Urbino. I Vigili del Fuoco, tramite la squadra del Comando provinciale di Pesaro-Urbino, insieme ai pompieri del distaccamento di Cattolica, in provincia di Rimini, sono dovuti intervenire intorno alle 23 in località Strada San Giovanni in Marignano.

Per spegnere il rogo sono state necessarie quattro autobotti e un’autoscala. I Vigili del Fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme prima che il rogo si propagasse ai piani superiori del caseggiato. Subito dopo, poi, hanno provveduto a mettere in sicurezza tutta l’area dell’intervento.

Nel momento in cui l’incendio è scoppiato, la struttura era vuota, motivo per cui non solo non ci sono stati feriti, ma non c’è stato neanche bisogno di evacuare nessuno. Al momento tutto l’edificio è stato dichiarato inagibile, almeno fino a quando non verranno ripristinate le condizioni di sicurezza per permettere all’attività di tornare a lavorare. Ovviamente sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine per cercare di capire da dove e perché siano partite le fiamme.

Solamente la scorsa settimana, in Svizzera, era scoppiato un incendio nel ristorante Botta, quello in cima alle Alpi.