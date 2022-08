Tè: bere due tazze al giorno aiuta a vivere più a lungo, sostiene uno studio

di Luca Venturino 30 Agosto 2022

Bere almeno due tazze di tè al giorno aiuta a vivere più a lungo: è quanto emerso da uno studio redatto da un gruppo di ricercatori del National Institutes of Health, che sottolinea come il consumo regolare di tè nero (il più popolare in Europa) sia stato associato a una riduzione compresa tra il 9% e il 13% del tasso di mortalità. Gli studiosi hanno preso in esame i dati della biobanca britannica, apprendendo così che l’85% delle persone di età compresa tra i 40 e i 69 anni erano consumatori seriali di tè, e somministrato ai partecipanti un questionario a cui è stato risposto dal 2006 al 2010 e seguito per oltre un decennio.

Importante notare, per di più, come gli autori abbiano voluto sottolineare che gli effetti positivi non sembrano affatto essere influenzati dal fatto che il tè venga assunto con zucchero o latte, così come dalla temperatura di servizio o da altre varianti genetiche personali che influenzano la velocità di digestione della caffeina. La comunità scientifica, pur descrivendo la ricerca come “un progresso sostanziale nel suo campo”, ha tuttavia affermato che i risultati non bastano a stabilire in maniera definitiva che sia il bere il tè a diminuire il rischio di mortalità, poiché non sono stati analizzati altri fattori di salute associati al suo consumo.

“Gli studi dovrebbero essere condotti con misurazioni ripetute del consumo di tè nel tempo” ha commentato a tal proposito Fernando Rodríguez Artalejo, professore di medicina preventiva e salute pubblica all’Università Autonoma di Madrid “confrontando la mortalità di coloro che non consumano tè in modo duraturo con quella di coloro che hanno iniziato a consumare tè o ne hanno aumentato il consumo nel tempo, e quelli che bevono tè da anni”. In altre parole, prima di iniziare una dieta a base di tonno in scatola, birra e tè è meglio aspettare ancora qualche tempo.