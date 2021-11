Tè, Unilever vende Lipton per 4,5 miliardi di euro

di Luca Venturino 24 Novembre 2021

Unilever ha recentemente stretto un accordo con CVC Capital che vede la cessione da parte del colosso olandese dell’alimentazione e dei prodotto per l’igiene di ben 34 brand di tè tra cui Lipton, Tazo, Pukka Herbs e PG Tips. Il valore complessivo delle vendite è di 4,5 miliardi di euro.

La cessione fa parte di una revisione strategica da parte di Unilever che segue al calo della domanda di tè degli ultimi anni, legata all’aumento di popolarità di alternative come bevande a base di erbe o caffè artigianale. La nuova linea guida, dunque, sembra quella di concentrarsi su altre tipologie di segmenti più competitivi. A confermare questo trend è la nota che accompagna e conferma l’atto di vendita, dove si possono leggere le dichiarazioni dell’amministratore delegato Alan Jope, che ha spiegato come la conseguente “evoluzione del nostro portafoglio in spazi di crescita più elevati è una parte importante della strategia di Unilever”. Esclusi dalla transazione, tuttavia, i business del tè in India, Nepal e Indonesia, così come gli interessi nelle joint venture di Pepsi Lipton ready-to-drink e nelle rispettive attività di distribuzione.