Tellia da oggi è anche panificio: a Torino apre Tellia Lab, il terzo locale di Enrico Murdocco

di Chiara Cavalleris 20 Aprile 2022

Tellia, la pizza alla romana in teglia che sta convincendo Torino, da oggi è anche panificio. Se avete letto la nostra recensione sulla “pizzeria” di Enrico Murdocco con lo stesso entusiasmo con cui noi l’abbiamo scritta, vi farà piacere sapere che il giovane pizza chef (28 anni e già un passato nel fine dining) ha appena inaugurato oggi Tellia Lab, nuovo punto vendita con laboratorio di 180 metri quadri in via Maria Vittoria 20.

Un negozio (che va ad affiancarsi ai locali di via San Tommaso 27c e corso Sebastopoli 241) in cui troveremo, oltre alla pizza, pani, piccoli e grandi lievitati. Debuttano così il maritozzo di pan brioche con crema e panna e i bauletti da colazione, affiancati a tempo debito dai panettoni. Per la cronaca, abbiamo provato la colomba e promette bene.

E se la pizza viene venduta a peso, agevolando la degustazione, il pane viene venduto a pezzo: comprando il classico con farina di Tipo 2 spenderemo 3 o 6 euro, rispettivamente per la pagnotta da mezzo chilo e un chilo, via via salendo verso il pane di semola semintegrale Senatore Cappelli bio e il multicereali (4 o 8 euro), il farro (4,5 o 9 euro) e il pane alle alghe (5 euro per mezzo chilo) preparato senza sale con wakame, kijiji e salicornia, fisso nelle ceste di Tellia Lab come alternativa umami e acidella che, c’è da credere, presto troveremo sulle tavole di molti ristoranti di Torino.

Poi, a rotazione, i pani “del mese”, più arditi, come quello al bergamotto candito o il caciocavallo- jalapeño. A completare la gamma, due tipologie di focacce (croccante al farro di lievito madre, focaccia soffice di patate e burro).