Tequila: finalmente l’UE può riprendere a importarla dal Messico

In seguito alla denuncia presentata dal Brewers of Europe, nei mesi scorsi era stato bloccato l'export di tequila messicana in Europa. Concluse le indagini della Commissione, la tequila può tornare ad essere importata.

di Marco Locatelli 8 Febbraio 2022

Il Messico può riprendere ad esportare la sua tequila in Europa. È il risultato delle indagini della Commissione sugli ostacoli al commercio (Tbr) che hanno coinvolto il Paese nordamericano e la sua tequila.

L’export di tequila dal Messico al Vecchio Continente è stato infatti bloccato dall’Europa in seguito alla denuncia presentata dal Brewers of Europe. Secondo l’associazione, il rifiuto del Messico a rilasciare certificati di esportazione per la propria tequila non era compatibile con l’Omc (Organizzazione mondiale del commercio) e creava un importante danno economico ad una società europea.

Tuttavia, nell’ottobre 2021 la società interessata ha trovato un accordo con le autorità messicane, consentendo – come riporta Federvini.it – la rimozione del presunto ostacolo al commercio. In seguito Brewers of Europe ha ritirato il reclamo.

Finora sono state avviate 26 procedure di esame Tbr in relazione alle pratiche commerciali di un’ampia gamma di partner commerciali (per esempio Brasile, Canada, Giappone, Turchia).