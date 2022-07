Tequila, Jennifer Lopez porta in Italia una preziosissima bottiglia

di Luca Venturino 21 Luglio 2022

L’ultima e preziosissima bottiglia della distilleria messicana NOM1523 si chiama Volcán De Mi Tierra X.A – una tequila ultra premium agave blu realizzata con un assemblaggio di invecchiamenti unico – tequila Reposado, Añejo ed Extra-Añejo, prodotto esclusivamente con agave blu proveniente dalla regione di Los Valles in Jalisco, sull’arida schiena del Vulcano Tequila. Un concetto che, di fatto, è ripreso nello stesso nome: X.A sta infatti per Extra Ages, rappresentazione efficace della volontà di portare la raffinata arte dell’assemblaggio in questa particolare categoria di prodotti. Moët Hennessy la farà debuttare ufficialmente in Italia il prossimo 30 Luglio sui tavoli dell’annuale Summer Gala LVRxUNICEF di Capri, sotto lo sguardo di una Guest Star d’eccezione – Jennifer Lopez.

Invecchiato in botti di quercia americana, Volcán De Mi Tierra X.A è un equilibrato ma complesso omaggio alla storia del Messico che si presenta sul mercato con un abito iconico, dalla forma slanciata che mostra dettagli dorati e riprende le pendici del Vulcano Tequila. Importante notare, per di più, che ogni singola bottiglia è stata decorata artigianalmente e a mano rappresentando un pezzo unico: prodotto in small batches e distribuito a pochi partner selezionati, Volcán De Mi Tierra X.A presenta un profilo morbido e rotondo, dove i tre diversi strati di invecchiamento vengono declinati in maniera armonica. La base di tequila Reposado dona infatti dolcezza e piacevolezza, mentre Anejo ed Extra-Anejo aggiungono note aromatiche ed eleganti che risultano in sentori di spezie e aromi dolci come vaniglia, caramello e frutta secca.