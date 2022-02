Tequila, negli Stati Uniti è l’alcolico più in crescita: +54%

di Luca Venturino 2 Febbraio 2022

Gli amici oltreoceano vanno matti per la tequila che, stando ai dati della società di consulenza Cga, registra un aumento di volume in crescita del 54%. Va sottolineato che, a onor del vero, vodka (26,6%) e whisky (26,4%) continuano a essere gli alcolici più popolari negli States, ma la progressione della tequila segna di gran lunga la migliore performance nel settore.

Dando un’occhiata ad altri dati, scopriamo che all’inizio di dicembre 2021 la tequila era arrivata ad accaparrarsi un 16% delle vendite di alcolici in volume, quando solamente cinque anni prima sfiorava l’11%: una crescita che non va interpretata necessariamente come un’improvvisa ondata di alcolismo (nonostante i presupposti ci siano), ma che verosimilmente è favorita dalla popolarità del Margarita, cocktail favorito da quasi un consumatore su due. Stando ai dati di Beverage Trak (citati da Cga nel rapporto in questione), infatti, il Margarita è diventato il cocktail più popolare in 43 dei 48 stati degli USA.