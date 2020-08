Teresa Bellanova propone un fondo da 1 miliardo per il settore Horeca

Il ministro delle politiche agricole, Teresa Bellanova, sta definendo le modalità d’intervento da 1 miliardo per il settore Horeca. Del tesoretto chiesto dal ministro ne avevamo parlato già qualche giorno fa, ora si discute per mettere nero su bianco gli interventi da attuare.

“In queste ore è in corso un’ intensa attività di confronto con le altre amministrazioni al fine di definire le modalità di intervento” ha sottolineato Bellanova. “È infatti necessario favorire il più possibile la fase di mantenimento in vita degli esercizi di ristorazione con una misura immediata che inietti liquidità per poter mettere queste imprese nelle condizioni di riattivare rapidamente le forniture di alimenti e che potenzi quanto già previsto nel Decreti Liquidità e Rilancio”, ha aggiunto la rappresentante del dicastero delle politiche agricole.

“Da qui, la proposta di un Fondo ad hoc, per un Bonus Filiera Italiana“. Si tratta di un bonus, ha spiegato Bellanova, di circa 5mila euro a fondo perduto diretto ai 180 mila ristoranti affinché riescano ad acquistare prodotti agroalimentari nazionali e materie prime italiane. L’intento sarà quello di sostenere la filiera agroalimentare italiana.

Fonte: [Agenzia di stampa Ansa]