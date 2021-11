Terni, ubriaco semina il panico in un bar con un’ascia

di Luca Venturino 8 Novembre 2021

Attimi di terrore in un bar di viale Brin a Terni, dove un cliente ubriaco ha minacciato il personale e gli altri avventori del locale con un’ascia. Secondo la ricostruzione degli eventi, l’uomo aveva già bevuto abbastanza alcol da ubriacarsi, ma insisteva per avere un’altra birra. Il personale del bar, tuttavia, ha voluto negargliela.

Sicuramente si aspettavano qualche protesta sbiascicata, o alla peggio qualche insulto pronunciato più per orgoglio che per cattiveria, ma di certo non di vedere il cliente allontanarsi per qualche minuto per poi tornare armato di un’ascia. Brandendo l’arma, l’ubriaco ha preso a minacciare tanto i dipendenti quanto gli altri clienti all’urlo di “Spacco tutto”. Fortunatamente nessuno si è fatto male, e l’uomo è stato infine denunciato dalla polizia locale.