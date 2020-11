Terranuova: sventato in un pub furto da migliaia di euro di alcolici

Sventato a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, un furto in un pub dove stavano per essere sottratti migliaia di euro di alcolici e superalcolici. A beccare i rapinatori sono stati i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno, che hanno scoperto il furto nel pub mentre erano in servizio per perlustrare il territorio.

Allertati dal titolare del pub, che si era accorto della presenza di rapinatori all’interno del suo locale, i carabinieri sono prontamente intervenuti. Nel frattempo però i due ladri (si è scopero poi due giovani fratelli) erano riusciti a recuperare dall’interno del pub, dove si erano introdotti forzando la porta d’ingresso, diverse casse di alcolici, e si erano dati alla fuga sulla loro auto bianca.

Le autorità in breve tempo sono riuscite a rintracciare i rapinatori, e hanno trovato nel bagagliaio della loro Volkswagen Polo una refurtiva di 190 bottiglie di alcolici e superalcolici oltre a strumenti proifessionali del titolare del pub, il tutto per un valore di circa 1.000 euro.

I due fratelli rapinatori, fino a ora incensurati, sono stati denunciati in stato di libertà, mentre sono tuttora in corso le indagini per individuare eventuali complici che si presume abbiano avuto un ruolo nell’architettare e realizzare la rapina.

[Fonte: Valdarno Post]