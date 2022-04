Tesco annuncia un calo dei profitti: colpa dell’inflazione

di Marco Locatelli 13 Aprile 2022

Tesco, la più grande catena britannica di generi alimentari, prevede un calo dei profitti quest’anno a causa dell’aumento dell’inflazione.

Le azioni della società, che detiene una quota di oltre il 27% del mercato alimentare britannico, sono calate del 5% ieri, mercoledì 12 aprile. Un calo importante e che ha avuto effetto negativo su altri titoli, come il supermercato online Ocado, Sainsbury’s, JD Sports e Marks & Spencer.

Tesco ha registrato un utile operativo di 2,65 miliardi di sterline (3,45 miliardi di dollari) per l’anno fino alla fine di febbraio, in crescita del 36% e in linea con le previsioni. Un colosso da profitti compresi tra 2,4 miliardi di sterline e 2,6 miliardi di sterline per il 2022-23.

Tuttavia il tasso di inflazione in Gran Bretagna ha raggiunto il 7% a marzo (il più alto da 30 anni), anche prima del forte aumento delle bollette di aprile. La crisi del costo della vita e le interruzioni della catena di approvvigionamento dovute all’invasione russa dell’Ucraina stanno pesando sul settore alimentare del Regno Unito. Così come in altre parti del mondo, Italia compresa.