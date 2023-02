Texas: cacciatori usano l’elicottero per sparare ai maiali selvatici che danneggiano i campi

di Manuela Chimera 4 Febbraio 2023

Lo sappiamo che negli USA fanno sempre le cose in grande. Ecco che così in Texas i cacciatori, per debellare la piaga dei maiali selvatici che danneggiano campi e colture, stanno cercando di fermare questa specie invasiva dandogli la caccia e sparandogli dagli elicotteri.

In Texas si va a caccia di maiali in elicottero

Succede a Bryan, in Texas: qui i cacciatori inseguono i maiali selvatici a bordo di un elicottero. Nel sud-est degli Stati Uniti i maiali selvatici sono considerati una specie invasiva che provoca gravi danni all’agricoltura. Per questo i cacciatori hanno deciso di dargli la caccia. Ma non vanno a piedi, no, loro usano gli elicotteri.

La compagnia Helibacon fa pagare ai cacciatori circa 3mila dollari per passare due ore sull’elicottero. Qui i cacciatori, armati con qualsiasi cosa gli capiti a tiro, dai fucili d’assalto alle mitragliatrici automatiche, prendono di mira e uccidono gli animali.

I maiali selvatici sono stati introdotti centinaia di anni fa in Nord America dai primi esploratori. Da allora si sono acclimatati e riprodotti al punto tale che possono devastare interi campi. Secondo Mikalaya Killam, esperto del programma Texas A&M AgriLife Extension Service, questi animali possono pesare più di 180 kg e viaggiano in mandrie che mangiano tutto quello che gli capita a tiro.

Questi maiali selvatici sono così grandi e combattivi che in Texas gli unici possibili predatori per gli adulti sono gli alligatori e i leoni di montagna. Solo che di queste ultimi due non ce ne sono abbastanza nello stato per tenere la popolazione dei voraci suidi sotto controllo. E non si tratta di cinghiali: si tratta di maiali domestici che, da generazioni, ormai si sono inselvatichiti. Anche se è possibile che questi maiali selvatici si possano poi incrociare anche con i cinghiali.

Secondo i dati del Texas Parks and Wildlife Department, nel 2016 negli Stati Uniti vagavano liberamente qualcosa come 6,9 milioni di maiali selvatici. Di questi, 2,6 milioni di esemplari, quindi un terzo, vivono proprio in Texas.

Killam ha spiegato che di solito la sovrappopolazione di questa specie invasiva viene gestita tramite trappole, caccia a terra e caccia aerea tramite velivoli e armi adatte. Ovviamente i cacciatori giustificano il ricorso agli elicotteri sostenendo che si stanno occupando di un problema molto grande che il Texas si trova a dover affrontare, ma alcuni di loro sono abbastanza onesti con se stessi da ammettere che in realtà si divertono a sparare a questi grandi animali usando anche grossi calibri.

Effettivamente in Texas ci sono diverse società come la Helibacon che mettono a disposizione velivoli e armi adatte a questo tipo di caccia per tenere sotto controllo la fauna selvatica.