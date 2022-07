Thailandia, abolito il divieto di vendita di alcolici nel pomeriggio: era in vigore dal 1972

di Luca Venturino 5 Luglio 2022

Dalla giornata del primo luglio in Thailandia sarà di nuovo possibile alzare il gomito nelle ore pomeridiane: le autorità governative locali, infatti, hanno abolito il divieto di vendita di alcolici nelle ore tra le 14 e le 17 – una norma che continuava a essere in vigore dall’ormai lontano 1972. Stando a quanto è trapelato, le bevande alcoliche potranno essere vendute negli hotel o in altre strutture alberghiere sul territorio nazionale anche nella fasica oraria riportata poco sopra, mentre ogni singola provincia potrà decidere se estendere la nuova norma anche ai ristoranti e alle attrazioni turistiche all’interno della propria giurisdizione. Importante notare, tuttavia, che ai negozi alimentari – come i 7/11, per intenderci – le vendita di questo tipo di bevande durante le tre ore pomeridiane continuerà a essere vietata.

La norma, come abbiamo anticipato in apertura, giunge proprio a ridosso del mese di luglio – periodo in cui la Thailandia si appresta a ricevere circa 30 mila turisti provenienti da tutto il mondo, che di fatto andranno ad aggiungersi alle 7,5 milioni di persone indicati dalle stime turistiche come massa complessiva di visite entro la fine dell’anno. In questo contesto, Thanakorn Kuptajit, ex presidente della Thai Alcohol Beverage Business Association (TABBA), ha stimato che l’abolizione delle vendite pomeridiane di alcolici dovrebbe generare una crescita economica di almeno 10 miliardi di baht (equivalenti a circa 270 milioni di euro) in un solo mese.