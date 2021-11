Thailandia: tornano i banchetti di frutta e verdura per il Monkey Festival

In Thailandia per la prima volta dopo la pandemia torna il tradizionale festival in cui le scimmie banchettano con tonnellate di frutta e i turisti stanno a guardare.

di Valentina Dirindin 28 Novembre 2021

Dopo due anni di stop è finalmente tornato il Monkey Festival, il tradizionale festival delle scimmie che si tiene nella provincia di Lopburi, nel centro della Thailandia. Nella grande festa locale, diverse tonnellate di frutta e verdura vengono lasciate alle scimmie, che possono liberamente banchettare mangiando allegramente sotto lo sguardo divertito dei turisti e della gente del posto.

Centinaia di macachi, come ogni anno nel periodo pre pandemia, si sono arrampicati sulle pile di frutta, sgranocchiando banane e ananas. La festa, che costa alla comunità locale oltre 100.000 baht (circa 3.000 dollari), è una tradizione annuale ideata per ringraziare le scimmie per aver fatto la loro parte nell’attrarre turisti a Lopburi, che a volte è conosciuta anche come la “Provincia delle scimmie”.



“Lo speciale di oggi è il durian, che è costoso. Alle scimmie Lopburi piacciono le cose costose”, ha detto Yongyuth Kitwatananusont, che in precedenza ha organizzato oltre 30 festival delle scimmie. Il durian, per chi non lo conoscesse, è un frutto locale dall’odore repellente, che però evidentemente non spaventa le scimmie. I turisti sono gradualmente tornati in Thailandia dopo che il governo ha lanciato un programma di viaggio senza quarantena per i turisti vaccinati a novembre e il festival, come sempre, si è rivelato un’attrazione popolare.