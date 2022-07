The 50 Best Restaurants 2022: grande rimonta del Reale di Niko Romito

Ottimo il piazzamento del Reale di Niko Romito nella The 50 Best Restaurants 2022.

di Valentina Dirindin 18 Luglio 2022

Grandissima rimonta del Reale di Niko Romito, che nella The 50 Best Restaurants 2022 si piazza al quindicesimo posto, dopo che lo scorso anno aveva preso un deludente piazzamento al numero 29 della classifica dei migliori ristoranti del mondo.

Un altro grande risultato per la cucina italiana più alta, che quest’anno sembra comportarsi molto meglio del 2021 agli occhi della critica internazionale che tira i fili della 50 Best Restaurants. Ottimo il piazzamento di Enrico Crippa – anche se perde una posizione -, meraviglioso quello di NIederkofler, e altrettanto entusiasmante quello di Romito.

Un risultato meritato per uno dei ristoranti più visionari e interessanti del panorama italiano, punta di diamante dell’impero gastronomico messo su dallo chef tristellato.

Ad annunciare il posizionamento di Niko Romito, come tutti gli altri, è stato l’attore hollywoodiano e grande amante del mondo della gastronomia Stanley Tucci, host della serata di premiazioni della più alta cucina di tutto il mondo. La premiazione dei The World’s 50 Best Restaurants Awards 2022, sponsorizzati da S.Pellegrino & Acqua Panna, si sta tenendo per la sua ventesima edizione questa sera – lunedì 18 luglio – all’Old Billingsgate Market di Londra, dopo uno spostamento della sede della premiazione da Mosca, dove era inizialmente prevista e da dove è stata spostata in fretta e furia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.