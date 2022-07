The 50 Best Restaurants 2022: il St. Hubertus vola alla posizione 29

di Valentina Dirindin 18 Luglio 2022

C’è un primo italiano nel countdown della 50 Best Restaurants 2022: è Norbert Niederkofler del St. Hubertus di San Cassiano, che con la sua cucina di montagna, si piazza al ventinovesimo posto, guadagnando un bel po’ di posizioni rispetto alla n. 54 dello scorso anno.

Un primo, ottimo risultato per l’alta cucina italiana che sta tenendo il fiato sospeso – almeno quella appassionata di gastronomia – per il conto alla rovescia iniziato stasera da Londra e presentata in grandissimo stile dall’attore hollywoodiano e grande amante del mondo della gastronomia internazionale Stanley Tucci.

La premiazione dei The World’s 50 Best Restaurants Awards 2022, sponsorizzati da S.Pellegrino & Acqua Panna, si sta tenendo per la sua ventesima edizione questa sera – lunedì 18 luglio – all’Old Billingsgate Market di Londra, dopo uno spostamento della sede della premiazione da Mosca, dove era inizialmente prevista e da dove è stata spostata in fretta e furia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.



L’Italia spera moltissimo nei suoi piazzamenti, essendo arrivata fino a ora con un unico chef in classifica nei primi cento, appunto Norbert Niedekofler. Questo significa due cose: o i più grandi chef italiani sono stati dimenticati dalla 50 Best Restaurants oppure, cosa più probabile, hanno guadagnato tutti posizioni rispetto al piazzamento non troppo entusiasmante dello scorso anno. Restiamo con il fiato sospeso e le dita incrociate per i risultati della grande cucina italiana.