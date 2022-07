The 50 Best Restaurants 2022: Le Calandre entra nella Top Ten

Le Calandre della famiglia Alajmo si piazza al decimo posto della The 50 Best Restaurants 2022.

di Valentina Dirindin 18 Luglio 2022

Entra nella Top Ten della The 50 Best Restaurants 2022 Le Calandre, ristorante storico della famiglia Alajmo a Sarmeola di Rubano, in provincia di Padova. La punta di diamante del piccolo impero gastronomico italiano della famiglia Alajmo – che piace tanto agli Italiani e tantissimo agli stranieri – si piazza a un incredibile decimo posto, risalendo di ben sedici posizioni la classifica rispetto al 2021, quando si piazzò ventiseiesimo.

Ottimo risultato, paragonabile alla scalata di Mauro Uliassi – passato dal 52esimo posto dello scorso anno al dodicesimo posto -, a quella di Niko Romito – dal numero 29 al numero 15 di quest’anno – e di Norbert Niederkofler, che si piazza per il 2022 alla posizione 29, facendo un enorme balzo in avanti rispetto alla n. 54 dello scorso anno.

Festeggia la famiglia Alajmo insieme alla gastronomia italiana tutta, che sembra avere quest’anno alzato la testa rispetto a un deludente piazzamento nella The 50 Best Restaurants 2021.

La premiazione dei The World’s 50 Best Restaurants Awards 2022, sponsorizzati da S.Pellegrino & Acqua Panna, si sta tenendo per la sua ventesima edizione questa sera – lunedì 18 luglio – all’Old Billingsgate Market di Londra, dopo uno spostamento della sede della premiazione da Mosca, dove era inizialmente prevista e da dove è stata spostata in fretta e furia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.