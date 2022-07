The 50 Best Restaurants 2022: Lido 84 è il miglior ristorante italiano

Riccardo Camanini conquista - ancora una volta - la The 50 Best Restaurants 2022, piazzandosi ottavo tra i ristoranti del mondo.

di Valentina Dirindin 18 Luglio 2022

Esattamente come è accaduto lo scorso anno, è Lido 84, il ristorante dei Camanini a Gardone Riviera, il miglior ristorante italiano nel mondo, almeno secondo il giudizio della The 50 Best Restaurants 2022.

Non solo: Lido 84 cresce ancora rispetto allo scorso anno, facendo presagire un futuro ancora più roseo: nel 2022 balza infatti all’ottava posizione, contro il gradino numero 15 ottenuto l’anno precedente, e già considerato un ottimo risultato per un ristorante con una sola Stella Michelin. Sì, lo sappiamo, molti – moltissimi – di voi pensano che Lido 84 meriterebbe una seconda stella, ma chi siamo noi per criticare la Guida Rossa.

Detto ciò, il risultato di Lido 84 è ottimo, ed è illuminante per l’intera alta cucina italiana che, con la sola eccezione di Enrico Crippa (che comunque perde una misera posizione, e lo fa a favore del gigantesco e interessantissimo The Alchemist di Copenaghen) guadagna moltissimi punti nella classifica della 50 Best Restaurants di quest’anno.

Grandi erano le aspettative, vista la mancanza di chef italiani nella prima parte della classifica 2022, quella che va dal posto 51 al 100: impossibile che la critica internazionale si fosse dimenticata dei ristoranti italiani, il che significava necessariamente che tutti erano saliti di posizione, e così in effetti è stato. Con l’exploit del ristorante vista lago di Riccardo Camanini, autore di piatti iconici come la cacio e pepe in vescica di maiale o lo spaghettone burro e lievito, definito da Alain Ducasse “Il piatto più buono mai mangiato”.