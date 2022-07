The 50 Best Restaurants 2022: Mauro Uliassi superstar

Mauro Uliassi guadagna qualche manciata di posizioni nella The 50 Best Restaurants 2022, sfiorando la Top Ten.

di Valentina Dirindin 18 Luglio 2022

Ottima performance di Mauro Uliassi, tre stelle Michelin al suo Uliassi Ristorante di Senigallia, che quest’anno si piazza per la The 50 Best Restaurants 2022 in un incredibile dodicesimo posto. Nulla – davvero nulla – a che vedere con l’immeritatissimo 52esimo posto dello scorso anno, che pure rappresentava un passo avanti dalla 61° posizione del 2019. Premiato per la sua “cucina di famiglia”, carattere distintivo della gastronomia italiana di ogni livello, Uliassi è parso emozionato per il risultato.

Ora, finalmente, uno dei più grandi ristoranti italiani contemporanei ha un posto degno e dignitoso all’interno della più importante classifica gastronomica internazionale, confermando l’ottima performance generale fatta dalla ristorazione italiana in queste premiazioni 2022 (con Niederkofler, Crippa, Romito qualche gradino più in basso del collega Mauro Uliassi).

Premiazioni che si stanno tenendo per la loro ventesima edizione questa sera – lunedì 18 luglio – all’Old Billingsgate Market di Londra, dopo uno spostamento della sede della cerimonia da Mosca, dove era inizialmente prevista e da dove è stata spostata in fretta e furia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.

Ad annunciare l’ottimo posizionamento di Mauro Uliassi, come tutti gli altri, è stato l’attore hollywoodiano e grande amante del mondo della gastronomia Stanley Tucci, host della serata di premiazioni della più alta cucina di tutto il mondo.