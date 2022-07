The 50 Best Restaurants 2022: Piazza Duomo perde una posizione

Perde una posizione nella The 50 Best Restaurants 2022 Enrico Crippa con il suo Piazza Duomo, quest'anno alla posizione 19.

di Valentina Dirindin 18 Luglio 2022

Perde incredibilmente una posizione nella The 50 Best Restaurants 2022 Piazza Duomo, ristorante tre stelle Michelin di Enrico Crippa ad Alba, che comunque si piazza al diciannovesimo posto. Un ottimo piazzamento, che però lascia un pizzico di amaro in bocca per la cucina di uno dei più grandi e illuminati chef italiani, che l’anno scorso si piazzò al numero 18 della classifica internazionale.

Un posto lasciato a un eccellente concorrente, il The Alchimist di Copenaghen, new entry nella 50 Best (in senso letterale, visto che l’anno scorso si era piazzato alla posizione 58). Un importante risultato comunque per l’Italia, che dopo Niederkofler (al numero 29) piazza un altro ristorante nelle parti alte della prestigiosa classifica della gastronomia internazionale.



Ad annunciare il posizionamento di Enrico Crippa, come tutti gli altri, è stato l’attore hollywoodiano e grande amante del mondo della gastronomia Stanley Tucci, host della serata di premiazioni della più alta cucina di tutto il mondo. La premiazione dei The World’s 50 Best Restaurants Awards 2022, sponsorizzati da S.Pellegrino & Acqua Panna, si sta tenendo per la sua ventesima edizione questa sera – lunedì 18 luglio – all’Old Billingsgate Market di Londra, dopo uno spostamento della sede della premiazione da Mosca, dove era inizialmente prevista e da dove è stata spostata in fretta e furia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.