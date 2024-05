The Bear: il criptico teaser sulla terza stagione, che inizia tra poco

Dopo il successo della prima e, ancor più, della seconda stagione di The Bear, su Disney+ è già stato diffuso il primo teaser della terza stagione della serie. A breve le puntate saranno disponibili negli Stati Uniti, mentre si parla ancora di un “prossimamente” per l’Italia – sperando non passino mesi, come l’anno scorso, rispetto agli States. Jeremy Allen White è sempre nei panni del tormentato chef Carmy, alle prese con una lotta contro il tempo per salvare il proprio ristorante di Chicago.

La serie, di Christopher Storer, ha ottenuto candidature e premi agli Emmy Award e ai Golden Globe ed è diventata tra i soggetti a tema gastronomico più seguiti e amati degli ultimi anni. Prodotta da FX Production, le riprese erano già state annunciate a inizio 2024 e finalmente c’è la data per la première.

The Bear 3: anticipazioni sulla trama

Già dalle anticipazioni sulla trama riportate su Esquire sappiamo che tensione aspettarci: “la stagione 3 di The Bear seguirà chef Carmy, Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard ‘Richie’ Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) intenti a fare tutto il possibile per portare ad alti livelli The Bear, il loro vecchio locale trasformato in un raffinato ristorante, e nello stesso tempo a lottare per rimanere in attività. Ogni giorno, nel settore della ristorazione, è una battaglia persa in partenza. Carmy si impegna più che mai e pretende l’eccellenza dai propri collaboratori, che fanno del loro meglio per cercare di stare al suo passo”.

La brigata cresce, così come l’eccellenza proposta dal ristorante. Tuttavia è una lotta costante basata sul fatto che la ristorazione è un terreno scivoloso: “con questo panorama in continua evoluzione arriveranno nuove sfide e opportunità. In questa stagione il pubblico scoprirà se hanno la stoffa per arrivare al giorno successivo”.

Il teaser e la data d’uscita

Trenta secondi di teaser incalzante seppur criptico, dove è già possibile riconoscere il tormento e la concentrazione di chef Carmy. Non c’è descrizione: il protagonista è lui, che apre le porte della propria cucina alle 3.10 h di notte, e che solo contempla lo spazio intorno a sé.

Per gli Stati Uniti si parla del 27 giugno, poco più di un mese di attesa, mentre per l’Italia ancora non c’è la conferma ma si parla di un “prossimamente” che speriamo coincida (che non accada come l’anno scorso, che la seconda stagione fu disponibile in Italia due mesi dopo rispetto agli States).