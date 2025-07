The Fork tenta il passaggio a social network del food: funzionerà?

La logica dell’influencer marketing (intesa in senso ampio) arriva anche su The Fork, che amplia le sue capacità oltre la prenotazione dei ristoranti. Da oggi sull’app della forchetta sarà possibile seguire amici, conoscenti e creator per scoprire consigli e suggerimenti sul prossimo tavolo da prenotare. L’aggiornamento prevede anche – rullo di tamburi – l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per facilitare le ricerche, in particolare sotto forma di assistente vocale. Diamo un’occhiata da vicino alle novità.

The Fork vuole farsi “social del passaparola”

The Fork sbarca sui social. No, i suoi profili sui media più celebri ce li aveva già; adesso ha creato la sua piattaforma proprietaria. Ma spieghiamo con ordine. The Fork lo conosciamo: è il sito di prenotazione gastronomica che negli anni si è evoluto sviluppando sempre nuove funzioni, come il suo sistema di pagamento al tavolo tramite codice QR.

Oggi, con una veste grafica rinnovata e più giovanile, il nuovo passo è stato quello di integrare nella sua app già esistente un feed attraverso il quale collegarsi ai propri contatti e ai propri influencer preferiti per avere un assaggio dei locali provati dagli altri. La funzione replicata in formato virtuale ripropone, a detta dell’azienda di origine francese, non tanto il modello dei social che conosciamo bene, ma quello del passaparola umano.

Sarebbe proprio quest’ultimo, secondo le loro ricerche, lo strumento più utilizzato dalla generazione Z per scegliere le nuove tavole che meritano una prenotazione. Unite a questo il fatto che i social media sono sempre più usati come veri e propri motori di ricerca e sembra che la ricetta possa funzionare.

Ma sarà davvero così? La gen Z è alla ricerca dell’ennesima app da scaricare o di un’esperienza autentica fatta di scambi umani, proprio come suggerisce la stessa ricerca di The Fork? Per rendere l’aggiornamento più completo, la piattaforma ha aggiunto anche una funzione di ricerca agevolata dall’assistente vocale e dall’intelligenza artificiale, che consentirà di formulare le proprie richieste in maniera semplice e discorsiva.