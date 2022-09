The Sound Of Pizza: il 24 e il 25 settembre le grandi pizze di Milano all’idroscalo

Il 24 e il 25 settembre non perdete The Sound Of Pizza all'Idroscalo di Milano, evento firmato Magnolia Estate in collaborazione con Garage Pizza e Dissapore.

di Dissapore 7 Settembre 2022

Pizzium, Crocca, Giolina, Marghe, Biga, Sorbillo e Corner 58: sono solo alcuni dei grandi nomi della pizza che troverete a The Sound Of Pizza, l’evento organizzato dal Circolo Magnolia e Garage Pizza all’Idroscalo di Milano, il 24 e il 25 settembre. Un festival della pizza ma soprattutto un evento (di cui siamo media partner) unico nel suo genere, all’interno del quale per 48h la musica e la migliore pizza italiana saranno i protagonisti indiscussi di un weekend dedicato a buon cibo, intrattenimento musicale e relax.

Ad accompagnare le pizze ci saranno acqua vino e birra (disponibili in appositi corner rigorosamente plastic free) e l’imperdibile ottima musica di sottofondo (e dj set serale) che contraddistingue da sempre gli eventi del Circolo Magnolia. Tutti i “pizza addicted” avranno la possibilità di partecipare a workshop e masterclass all’interno di un’apposita area gestita da Lievitamente, Il festival della Pizza fatta in casa: si potranno mettere le mani in pasta insieme ai migliori pizzaioli italiani, si parlerà di cotture e abbinamenti, di impasti e ci saranno anche incontri più specifici per gli addetti al settore sulle principali tematiche e problematiche della ristorazione legate alle pizzerie.

I visitatori di The Sound of Pizza avranno la possibilità di degustare più tipologie di pizza che verranno servite in tranci in diversi stand, ognuno presidiato dalle migliori pizzerie milanesi

Come funziona The sound of Pizza: i biglietti

Entrare a The Sound of Pizza costa 5€ (+ d.p. in prevendita online); l’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 6 anni. I biglietti sono disponibili a questo link.

L’ingresso sarà organizzato a fasce orarie, ognuno potrà acquistare il biglietto per una specifica fascia oraria, al temine della quale NON sarà obbligato ad uscire. L’acquisto del biglietto online garantirà l’accesso ESCLUSIVAMENTE alla fascia oraria selezionata durante l’acquisto.

Le fasce saranno le seguenti:

Fascia oraria 1: dalle 12:00 alle 15:00

Fascia oraria 2: dalle 15:00 alle 18:00

Fascia oraria 3: dalle 18:00 alle 22:00