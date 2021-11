The World’s 50 Best Restaurants: la cerimonia 2022 si terrà a Mosca

Si terrà a luglio 2022 a Mosca, città fresca della sua prima Guida Michelin dopo trent’anni, l’evento di premiazione della The World’s 50 Best Restaurants 2022. È la prima volta che la cerimonia, tra le più importanti nel panorama gastronomico, si svolge in Russia, portando lì chef, ristoratori e critici gastronomici da tutto il mondo. […]

di Valentina Dirindin 30 Novembre 2021

È la prima volta che la cerimonia, tra le più importanti nel panorama gastronomico, si svolge in Russia, portando lì chef, ristoratori e critici gastronomici da tutto il mondo. Un’occasione che Mosca dovrà sfruttare per far splendere le sue cucine, mostrando il lato più buono di sé. Non solo la premiazione, infatti: a Mosca ci sarà un fitto programma di eventi a tema gastronomico, come il forum #50BestTalks, serate a tema e molto altro.

“Con la scena della ristorazione internazionale che sta prendendo ritmo ancora una volta, siamo entusiasti di annunciare che Mosca sarà la destinazione che ospiterà The World’s 50 Best Restaurants 2022 il prossimo luglio”, ha affermato William Drew, Director of Content di The World’s 50 Best Restaurants. “Dopo il ritorno di successo della nostra premiazione dal vivo nel 2021, non abbiamo dubbi che il programma dell’evento del 2022 consentirà alla comunità gastronomica globale di ritrovarsi di persona ancora una volta e celebrare lo spirito indomito del settore dell’ospitalità su una scala ancora maggiore”.

La data precisa della cerimonia di premiazione sarà confermata nei prossimi mesi.