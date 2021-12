The World’s Best Bars 2021: il Connaught Bar di Londra è ancora il migliore al mondo

Rilasciata la Top 50 della The World’s Best Bars 2021: vince per il secondo anno il Connaught Bar di Londra, l'Italia ha tre bar in classifica, tra cui una new entry.

di Valentina Dirindin 8 Dicembre 2021

Per il tredicesimo anno è stata rivelata la lista dei The World’s 50 Best Bars, la classifica dei migliori bar al mondo, e ancora una volta (è il secondo anno consecutivo) il Connaught Bar di Londra è al numero uno.

“Essere nominato The World’s Best Bar per due anni consecutivi è un’impresa che in precedenza solo due bar hanno raggiunto nei 13 anni di premiazione”, ha ricordato Mark Sansom, Content Editor per The World’s 50 Best Bars. La classifica, che sta al mondo della mixology come la The World’s 50 Best Restaurants sta al mondo della cucina, è stata annunciata con una cerimonia di premiazione dal vivo – dopo la versione “virtuale” del 2020 – proprio nella capitale del Regno Unito.

Londra è la star della classifica: oltre alla posizione numero uno occupa infatti anche il secondo gradino del podio, con il Tayēr + Elementary. Ma numericamente è la Spagna a guidare l’Europa, con quattro bar nella top 50: il Paradiso (al terzo posto), il Two Schmucks (che è salito 15 posizioni fino alla n. 11), il Salmon Guru (24) e il Sips di Barcellona, new entry al n. 37.

L’edizione 2021 della classifica annuale vede comparire tra i primi 50 bar di 17 paesi diversi, capitanati dal Connaught Bar, di cui noi Italiani per il secondo anno possiamo essere orgogliosi, vista la guida del connazionale Agostino Perrone. Ma, oltre a questa soddisfazione “rubacchiata” al Regno Unito, alla fine bisogna dire che l’Italia non esce troppo male dalla classifica dei bar migliori del mondo: già quattro insegne italiane erano presenti nelle posizioni dalla 51 alla 100 (il Locale di Firenze alla posizione 51, il The Court di Roma alla 64, l’Antiquario di Napoli alla 82 e il Cera & Bruno Vanzan alla 85, e a queste se ne aggiungono altre tre nella top 50. C’è, come già l’anno scorso, il 1930 di Milano, definito “uno dei più misteriosi bar al mondo”, alla posizione n. 20. Un gradino più su troviamo il Drink Kong di Roma, il più alto bar italiano in classifica, “progetto del leggendario bartender italo-irlandese Patrick Pistolesi”. Infine, alla posizione 27, c’è una new entry italiana, il Camparino in Galleria, a Milano.