The World’s Best Hotel 2024: è Mauro Colagreco a guidare il ristorante del miglior hotel del mondo

Il miglior albergo al mondo si trova in Thailandia: a decretarlo è la The World’s Best Hotel 2024. Ma come se l'è cavata l'Italia?

Cinquanta classificati, ma un solo primo posto. La cerimonia di premiazione The World’s 50 Best Hotels 2024 si è tenuta nelle sale piene di luci e paillettes e glamour del Guildhall di Londra, e ha svelato il migliore hotel al mondo: si tratta del Capella Bangkok, che può vantare – tra le altre cose – un ristorante guidato da Mauro Colagreco.

Gemello diverso (e minore, per notorietà ma anche e soprattutto per età) della pressoché omonima classifica dei migliori ristoranti al mondo, quella dei migliori hotel è di fatto l’ultima aggiunta a un universo che ha saputo aggiungere spettacolo a glamour al mondo del fine dining (e non solo, per l’appunto). La Thailandia trionfa, come abbiamo visto: ma come se l’è cavata l’Italia?

Sorprese e conferme

Tracciare un paragone con le performance dello scorso anno è un rito da cui non possiamo smarcarci – anche e soprattutto perché a The World’s Best Hotel 2023 fu proprio il nostro caro e vecchio Stivale a trionfare con il Passalacqua, hotel a cinque stelle che torreggia sulle acque del lago di Como e il cui ristorante si avvale, da una manciata di mesi a questa parte, della consulenza di chef Viviana Varese. Per questa nuova edizione gli occhi, come di consueto, erano puntati sul secondo classificato, il Rosewood di Hong Kong.

D’altro canto 50 Best ci ha abituato al trucco dell’argento che si tramuta in oro (citando gli esempi più recenti, per quanto riguarda la più celebre classifica dei ristoranti: prima il Central di Lima e poi il Disfrutar di Barcellona), ma stavolta le cose sono andate diversamente. Capella Bangkok si era dovuto accontentare di un rispettabilissimo 11esimo posto complessivo lo scorso anno, e ha ovunque dovuto scalare dieci posti per agguantare l’alloro di questa ultima edizione.

L’hotel si affaccia sul maestoso fiume Chao Phraya, e tutte e 101 le camere disponibili sono state progettate affinché si affaccino sul corso d’acqua. Le redini della ristorazione, dicevamo, sono nelle mani di Mauro Colagreco, che ha calibrato l’offerta ispirandosi alla Riviera francese. Ma torna la domanda: l’Italia?

Se dalla 50 Best Restaurants il Bel Paese è uscito un po’ ammaccato, la classifica dedicata agli hotel è stata nettamente più gentile: il sopracitato Passalacqua di Como si aggiudica il secondo posto complessivo e porta a casa il Carlo Alberto Best Boutique Hotel Award 2024. In termini più generali, lo Stivale può vantare quattro hotel nella classifica finale (proprio come Francia e Regno Unito): Four Seasons a Firenze (19esimo posto), Borgo Santandrea ad Amalfi (20esimo) e Castello di Reschio a Lisciano Niccone (42esimo posto).