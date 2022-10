TheFork Awards 2022: ecco i dieci migliori nuovi ristoranti d’Italia

di Luca Venturino 26 Ottobre 2022

I TheFork Awards, premio annuale assegnato dall’omonimo “braccio operativo” del colosso TripAdvisor alle migliori nuove aperture o gestioni dell’anno, sono arrivati alla loro quarta edizione: dalle vette incappucciate di neve delle Alpi alle assolate coste siciliane, una giuria di 55 grandi chef coinvolto da Identità Golose ha individuato 46 nuovi ristoranti particolarmente meritevoli; e gli stessi utenti di TheFork hanno potuto votare per decidere a chi consegnare il People’s Choice Awards.

La lista dei vincitori è stata svelata proprio ieri, martedì 25 ottobre, durante una serata spettacolo condotta da Gerry Scotti agli IBM Studios di Milano con cena firmata da Antonino Cannavacciuolo e con la partecipazione di alcuni tra i più importanti Chef italiani come Davide Oldani, Moreno Cedroni, Andrea Berton, Francesco Apreda e molte altre personalità della gastronomia e celebrities. Il locale assiso al posto più alto del podio, per di più, è stato omaggiato con un NFT progettato da Giuseppe Lo Schiavo in arte GLOS tramite algoritmi di AI (Artificial Intelligence) grazie alla partnership con Bloxi. Oltre al primo classificato, durante l’evento sono stati rivelati i 10 ristoranti aperti o rinnovati nel 2022 che hanno maggiormente colpito i votanti, tra cui quest’anno dominano le aperture del Centro e del Sud. Diamo dunque un’occhiata ai dieci migliori nuovi ristoranti dello Stivale:

Pulejo (Roma), nominato da Francesco Apreda – vincitore del People’s Choice Award

Un progetto gastronomico fatto di gusti semplici ed emozioni intense per riconnettersi ai propri ricordi.

Cucina fusion che mescola influenze nikkei e peruviane, tapas e cocktail bar di qualità nel centro di Torino.

Attivo da 50 anni si apre a una nuova sfida con l’ingresso in cucina di Gaetano Verde, chef giovane, umile, preparato e creativo anche quando affronta le preparazioni più semplici o tradizionali.

Cucina fine dining vivace, contemporanea e capace di valorizzare il territorio a cura del giovane Dario Pandolfo e location da togliere il fiato: un prato sotto il cielo stellato di Cefalù.

Ristorante fine dining della struttura ricettiva luxury Giardini del Fuenti. La proposta culinaria si ispira alla cultura gastronomica campana declinata in chiave contemporanea dalla ricerca dello Chef Michele De Blasio.