Tic Festival 2023: a Terni il festival dei creator digitali

di Valentina Dirindin 14 Aprile 2023

Si chiama Tic, ma non ha nulla di nervoso: il Tic Festival 2023 (dal 14 al 16 aprile) è l’appuntamento di Terni con gli influencer e i creator, un evento che cerca di comprendere meglio la comunicazione contemporanea. A partecipare saranno i protagonisti dei contenuti digitali, con presentazioni di podcast, libri ed attività di workshop rivolti a un pubblico di appassionati, curiosi ed esperti del settore.

Gli argomenti andranno dalla divulgazione in ambito social in generale alle tematiche più impegnate, come l’inclusività, il benessere psico-fisico, la lotta ai cambiamenti climatici e a ogni forma di odio e discriminazione. Non mancheranno gli appuntamenti più genuinamente di intrattenimento, perché in fondo la comunicazione digitale è soprattutto quello. Ma ci sono diversi modi di farla, di immaginarla nel futuro, di migliorarla, e tutto questo sarà affrontato nel programma di Tic.

Una prima edizione che coinvolgerà circa cento ospiti e proporrà una cinquantina di attività, tra attori, conduttori televisivi, youtuber, personaggi noti al pubblico del web e nuovi idoli della generazione X.

Gli ospiti food

Se il food versione 2.0 ci ha insegnato qualcosa, è che la comunicazione gastronomica digitale ha un peso importante in questo settore. I volti che hanno fatto il loro successo sul web sono ormai più popolari di quelli televisivi e, andando su argomenti più pungenti, c’è il tema degli influencer food, che merita di essere affrontato, normato e circoscritto, essendo ormai un lavoro sempre più diffuso (e in molti casi anche gestito con professionalità).

Nel programma del Tic Festival non mancano dunque gli ospiti del settore enogastronomico. Parteciperà ad esempio Max Mariola, chef e showman romano che ha portato la cucina un po’ su tutte le piattaforme: prima la televisione, poi i libri di cucina, poi Youtube, con un canale che conta oltre 500.000 iscritti. Max Mariola sarà protagonista (sabato 15 aprile ore 18.15) dell’incontro “Food.n Comedy” con Vittorio Pettinato, imitatore seriale che realizza contenuti comici tra cui anche molte imitazioni dello chef.

Atteso anche Giorgione (Sabato 15 Aprile 2023 Ore 17:00), che con il suo Orto in cucina è diventato in qualche modo un punto di riferimento per la gastronomia popolare. Oppure, in rappresentanza delle nuove generazioni super social, ci sarà Ruben Bondì, diventato un fenomeno con la sua cucina dal balcone della sua abitazione vicino Trastevere. A Tic (Domenica 16 Aprile 2023 Ore 15:00) scopriremo la sua storia e la sua passione, oltre al suo ultimo libro: “Cucina con Ruben. Le migliori ricette della tradizione giudaico-romanesca e non solo”.

Con loro, l’idea è di affrontare i temi della comunicazione del cibo in un mondo sempre più digitale, ma anche di scoprire i segreti del loro successo, osservandoli da vicino.

Informazioni pratiche

TIC Festival nasce dall’associazione culturale Umbria for the Future, che è riuscita ad attrarre volontari da tutta Italia, uniti dal desiderio di mettere la potenza comunicativa degli influencer e dei creator al servizio delle più grandi sfide della nostra società. Si terrà a Terni dal 14 al 16 aprile 2023. Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. L’intero programma della manifestazione è disponibile sul sito dell’evento.