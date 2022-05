TikTok: la nuova tendenza è guardare estranei che riempiono frigoriferi e barattoli

di Manuela 13 Maggio 2022

TikTok continua a dettare le tendenze del momento. Curiosamente pare che ora vadano molto i video dove si vedono dei perfetti estranei riempire il frigorifero, i barattoli di cibo o le dispense.

Questi video hanno un format ben preciso, dal quale difficilmente si discostano: si vede una mano disincarnata nell’atto di posizionare del cibo in frigo, riempire di cibo dei barattoli trasparenti, organizzare contenitori con confezioni di snack o anche versare del succo di frutta dal cartone in una caraffa. Altre volte questi video si concentrano su parti differenti della casa, soprattutto il bagno, ma la maggior parte di essi si incentra sulle cucine, forse in virtù del fatto che è la stanza della casa maggiormente incline alla disorganizzazione a causa della sfilza di spezie, salse, cereali e snack che vengono venduti confezionati in diversi tipi di pacchetti.

Uno dei canali più seguiti è quello di Kaeli Mcwan: ha fatto dell’ossessione collettiva per la riorganizzazione estetica un vero e proprio percorso professionale. McEwan nel 2020 era una barista presso Starbucks. Da poco aveva iniziato a pubblicare video su TikTok, ma subito era stata ossessionata dai video dove si parlava di organizzare cose.

A causa dello scoppio della pandemia, McEwen si è trovata ad avere un sacco di tempo libero, per cui ha deciso di provare a realizzare video del genere. Il primo è quello dove la si vede riempire il mini frigo di casa con scorte di snack e bottigliette d’acqua. Per qualche strano motivo, il video è diventato rapidamente virale e d lì la donna ha deciso di realizzare altri video dedicati a quella nicchia particolare.

I suoi video sono andati così bene che ha potuto permettersi di lasciare il lavoro da Starbucks: adesso McEwen ha più di 8 milioni di follower ed è una TikToker a tempo pieno, con tanto di sponsorizzazioni da parte di diversi marchi.

Ovviamente non mancano i commenti critici: in molti sostengono che l’eccessivo uso di contenitori di plastica in questi video contribuisca a uccidere il pianeta. Altri, invece, si dichiarano sorpresi della quantità di tempo e sforzi che la McEwen impiega solo per rendere l’interno del suo frigo più grazioso e meno caotico.

In realtà, travasare cibi e bevande dai loro contenitori originali in altri è particolarmente utile per chi ha spazi limitati in dispensa. Inoltre questa pratica trova un suo significato nell’aiutare chi soffre di disturbi di deficit dell’attenzione e iperattività (ADHD) ad organizzare gli spazi di casa.

C’è poi un’altra questione da considerare. Molti di questi video vengono registrati tenendo conto della risposta autonoma dei meridiani sensoriali o ASMR. Usando precisi suoni, i video ARMS sollecitano il cervello in un modo particolare. Per esempio, ci sono molte persone che adorano sentire il rumore che fa il sale travasato.

Ma forse il vero motivo di interesse per questi video è il fatto che molte cucine sono una sorta di incubo disordinato che sembrano il frutto di un Poltergeist imbizzarrito: vedere come sia possibile organizzare il tutto in maniera sensata e ordinata potrebbe essere utile a molte persone. Anche se è probabile che in pochi decidano poi di emulare le manie organizzative di questi TikToker.

Comunque, sempre meglio questo trend rispetto a quello che sulla piattaforma aveva preso piede a inizio anno, cioè quello di prendere in giro i dipendenti dei fast food.