Tilly, la figlia di Gordon Ramsay, adesso ha un cooking show tutto suo

"Dish It Out" sta riscuotendo un discreto successo e ottenendo recensioni positive, e il padre Gordon non ha dubbi: "nessun nepotismo".

Tale padre tale figlia, Tilly Ramsay, ha evidentemente percepito la stessa vocazione del papà Gordon Ramsay, indubbiamente il più famoso celebrity chef del pianeta, ma con le dovute revisioni per adattarsi ai tempi che corrono.

L’erede Ramsay non si sottoporrà ad anni di tirrania nelle cucine di Marco Pierre White o di ossessiva ricerca della perfezione sotto Guy Savoy e Joël Robuchon: lei opta, almeno per ora, per la cucina televisiva, ma guai a parlare di nepotismo.

“Dish It Out”, il programma di Tilly Ramsay

Il programma di cucina di Tilly Ramsay, “Dish It Out” è disponibile in streaming su Prime Video dal 5 settembre, ed è stato annunciato sull’account Instagram di papà Gordon, a pochi giorni dalla rivelazione della sua diagnosi di cancro alla pelle e da un intervento chirurgico per rimuovere un carcinoma basocellulare.

Il format è molto semplice: la giovane Ramsay cucina con vari ospiti, genitori inclusi, provando anche ricette virali sui social -soprattutto TikTok- con risultati sicuramente piacevoli, come confermato dalle prime recensioni che apprezzano la spigliatezza di Tilly e i ritmi vivaci, nulla a che vedere con l’accoglienza riservata a Meghan Markle o a un altro rampollo con mire gastronomiche come Brooklyn Beckham.

Gordon Ramsay ha espresso grande orgoglio per il successo della figlia 23enne, sottolineando come Tilly abbia raggiunto questo traguardo con le proprie forze. Su Instagram ha scritto: “È cresciuta e ha il suo show, sono così orgoglioso di te @tillyramsay e del tuo nuovo show @amazonprime #DishItOut (che è in streaming oggi!)”.

Quello che lo chef scozzese tiene a sottolineare è che sua figlia non sia stata avvantaggiata da nessun tipo di nepotismo. Aveva infatti “giurato che mai i suoi figli sarebbero diventati ‘nepo babies'”, insistendo che “la strada doveva esser percorsa contando sulle proprie forze, senza nessun appoggio”. In precedenza, Gordon aveva dichiarato: “Si è pagato tutto da sola: ha lavorato, ha risparmiato ed è andata a scuola di cucina. Questo dimostra solo quanto siano incontaminati i miei figli. Stanno seguendo la loro strada individualmente e non dipendono dai genitori. Penso che sia una buona idea”. Questo rende il suo “apprezzamento adesso ancora più grande”.

A riprova del forte legame familiare, Gordon Ramsay sarà anche ospite nello show, e lo ha annunciato scherzando sui social: “e grazie per aver invitato il vecchietto come ospite… sa ancora insegnarti qualche trucco! Non vedo l’ora di guardare tutto il resto e sono così orgoglioso papà xx”. Anche la moglie Tana Ramsay farà parte degli ospiti che parteciperanno ai 50 episodi della serie.

Per quanto giovane, Tilly ha avuto non solo una formazione culinaria ma anche esperienza televisiva: ha studiato alla Ballymaloe Cookery School in Irlanda, pubblicato un libro di ricette a soli 15 anni, e ha partecipato a diversi programmi televisivi al fianco del padre, come “This Morning” con la serie di segmenti “Big Chef Little Chef”, ed è stata giudice nella nona stagione di “MasterChef Junior”.

Ha poi raccontato: “sono cresciuta guardando mio padre andare al lavoro e potevo sedermi a lato di un set e guardarlo come giudice e guardarlo con i bambini. Lo ammiravo sempre da lontano. Quando mi parlò di fare lo speciale di Natale, ero così entusiasta. Dopodiché, quando mi propose di essere un giudice per l’intera stagione, fu come un sogno che si avvera. Adoro cucinare, adoro i talent show, è stato fantastico”.