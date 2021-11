Tilly Ramsay: vittoria pilotata a Strictly della BBC per soffiare il padre Gordon Ramsay alla ITV

di Manuela 15 Novembre 2021

Secondo quanto riportato dal Daily Mail (ma i rumors corrono veloci su tutti i tabloid della Gran Bretagna), la BBC potrebbe aver programmato una vittoria pilotata di Tilly Ramsay nel programma Strictly per cercare di soffiare il padre Gordon Ramsay all’emittente rivale della ITV.

Ma andiamo con ordine. Nel Regno Unito il programma equivalente del nostrano Ballando con le stelle (tutto origina dallo Stricktly Come Cancing del Regno Unito, continuazione della serie Come Dancing: nato nel 2004, è stato poi esportato in 60 paesi sotto il titolo di Dancing with the Stars, nome con cui è nota anche la versione USA. Qui da noi è arrivato come Ballando con le Stelle) si chiama Strictly Come Dancing. Il format è più o meno lo stesso: personaggio più o meno famoso che balla insieme ad un ballerino/ballerina professionista.

Fra i concorrenti di questa edizione abbiamo anche Tilly Ramsay, la figlia di Gordon Ramsay. Fin qui nulla di strano, non fosse che fra gli inglesi si sono scatenate teorie della cospirazione che il Grande Fratello e Beautiful scansati proprio.

In pratica secondo molti telespettatori, i capi della BBC starebbero spingendo affinché Tilly Ramsay (e il suo ballerino Nikita Kuzmin) arrivi alla finale. Perché? Semplice: sempre secondo queste teorie cospirazioniste, sarebbe un modo per la BBC di rubare letteralmente Gordon Ramsay all’emittente rivale ITV.

Una fonte avrebbe dichiarato che ci sarebbe la sensazione che ci sia un palese favoritismo in corso che sta spingendo Tilly a vincere o ad arrivare almeno in finale, in modo da rubare il padre alla ITV.

Ma non è solo Tilly ad essere diventata la protagonista di tali teorie. Pare che i produttori abbiano preso di mira anche la coppia formata da John Waite e Johannes Radebe: sembra che vogliano a tutti i costi far arrivare almeno fino alla finale la prima coppia tutta maschile di Strictly.

Sempre secondo queste voci, è dall’anno scorso che i capi vogliono una coppia dello stesso sesso in finale. In realtà nella precedente edizione era quasi successo, Nicola Adams e Katya Jones c’erano quasi arrivate, ma poi Jones era risultata positiva al Covid-19 e niente da fare, piani saltati.

Un’altra coppia favorita dai capi della BBC sarebbe anche quella formata dalla presentatrice televisivo AJ Odudu e dal ballerino professionista Kai Widdrington.

Ma il pubblico che ne pensa? Beh, a quanto pare la coppia favorita dagli inglesi sarebbe Tom Fletcher, ex cantante dei McFly e l’attrice sorda di East Enders Rose Ayling-Ellis.

Pare che ci sia stato anche un concorrente che ha affermato che già si sapesse prima chi avrebbe vinto: secondo tale fonte, si aveva la sensazione che i capi li trattassero in maniera diversa, quasi come se le decisioni fossero già state prese prima che si muovesse un passo sulla pista da ballo. E proprio la settimana scrsa la madre del nuotatore olimpico Adam Peaty ha accusato i produttori di aver fatto una “correzione” dopo che il figlio è stato eliminato.

Per ora dalla BBC tutto tace.