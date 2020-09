Tiramisù World Cup: la quarta edizione del campionato di Treviso è alle porte

A Treviso torna la Tiramisù World Cup, giunta alla quarta edizione. Si partirà con le selezioni il 30 e 31 ottobre e semifinali e finali il primo di novembre.

Location del particolare torneo a colpi di savoiardi e mascarpone una orangerie allestita in piazza dei Signori a Treviso. A contendersi il titolo di campione del mondo del popolare dolce duecento concorrenti non professionisti, italiani e stranieri.

Verrà accettata sia la ricetta originale – quindi con savoiardi, mascarpone, uova, zucchero, caffè e cacao – ma anche il Tiramisù creativo con la possibilità di aggiungere fino a tre ingredienti o sostituire il biscotto. Ovviamente verranno assegnati due titoli diversi: Campione del Mondo di Tiramisù e Campione del Mondo di Tiramisù Creativo.

Il campione dell’edizione 2020 potrà poi partecipare ad una tournée in una capitale europea dove verrà coinvolto in una serie di esperienze online come vera e propria star del web.