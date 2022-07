Tivoli Beer Lake Festival: al via la prima edizione dal 29 al 31 luglio

di Luca Venturino 11 Luglio 2022

Appuntamento dal 29 al 31 luglio nella cornice del Parco Laghi dei Reali di Tivoli, a una manciata di passi da Roma, per la prima edizione del Tivoli Beer Lake Festival, evento volto a celebrare tutte le facce della birra artigianale italiana. Nello specifico, saranno ben otto i birrifici artigianali italiani che avranno l’occasione di innalzare il proprio vessillo come ospiti della kermesse: il Birrificio Altotevere, il Birrificio Busa dei Briganti, il Birrificio Malaripe, Bonavena Brewing, Jungle Juice Brewing, Kashmir Brewing Company, Mister B Brewery e infine Shire Brewing.

Il festival è stato organizzato dal Black Sheep Pub di Tivoli, e di fatto rappresenta l’occasione perfetta per poter conoscere in prima persona alcune delle più interessanti realità del settore, saggiando con mano (e con palato, ovviamente) le etichette scelte appositamente dai protagonisti in occasione dell’evento. Non mancherà, ovviamente, una nutrita proposta gastronomica supportata dal ristorante del Parco Laghi dei Reali: piatti di ottimo street food declinati con gli ingredienti locali della migliore qualità. L’evento durerà, come già accennato, per tre giorni, durante i quali sarà anche possibile visitare l’area market, dove si possono conoscere le attività dei alcuni produttori agroalimentari locali; o alternativamente divertirsi con concerti live di artisti contemporanei e DJ Set.

L’ingresso al Tivoli Beer Lake Festival sarà del tutto gratuito, mentre birra e cibo potranno essere acquistati tramite gli appositi gettoni, ottenibili nelle apposite casse all’interno degli spazi della kermesse: le danze si apriranno nella serata di venerdì 29 luglio alle ore 18 e continueranno fino alle 2, per poi riprendere il sabato e la domenica con un orario che coprirà l’intera giornata – da mezzogiorno alle 2 del mattino.