Tivoli: il ristorante “diventa Caritas” per tutto novembre

A Tivoli un ristorante “diventa Caritas” (come dichiarato dai gestori) e offre pranzo gratis a tutti gli avventori indigenti che ne avessero bisogno.

Dalle ore 12.30 alle 14.30, dal 10 novembre e fino al 3 dicembre, Taverna di Dracula – questo il nome del locale generoso – offrirà il pranzo a tutte le persone bisognose, rispettando le norme anti-Covid come viene sottolineato sulla lavagna all’ingresso.

Un’iniziativa notata ed elogiata dal giornalista e storico Leonardo Cecchi, che su Facebook ha scritto: “A Tivoli succede questo. La locanda è gestita da romeni, ma non importa. Sarebbero potuti essere italiani, senegalesi, turchi o aztechi: il messaggio è che questo è il modo di stare in comunità. Il messaggio è che ci si aiuta l’un l’altro. Complimenti a voi, e grazie per ciò che fate e per questo splendido messaggio che date a tutta Italia”.