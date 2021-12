di Manuela 7 Dicembre 2021

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio due lotti della Toba ca la Mama Acasa di Marcel a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione delle allerte è quella del 7 dicembre 2021, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri le date effettive dei controlli sono quelle del 29 novembre 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Toba ca la Mama Acasa, il marchio del prodotto è Marcel e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Danubiana Group srl. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è RO 67 EC, mentre il nome del produttore è Marcel srl con sede dello stabilimento in Sat Rachiteni, Comuna Rachiteni, Iasi Romania.

Questi sono i numeri di lotto coinvolti nel richiamo:

004091121: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 29 dicembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 0.537 kg

004121121: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 1 gennaio 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 0.484 kg

Il motivo dl richiamo è un rischio microbiologico, cioè la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Nelle avvertenze non c’è scritto nulla, ma in questi casi il consiglio è quello di non consumare il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione.