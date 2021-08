Tokyo 2020: ex chef vince un oro storico per la Gran Bretagna

di Valentina Dirindin 1 Agosto 2021

L’ex chef (e ora campionessa olimpica a Tokyo 2020) britannica Charlotte Worthington ha portato a casa una medaglia storica per il Regno Unito: è infatti la prima volta che il Paese vince l’oro olimpico nella BMX stile libero.

Prima di essere una sportiva olimpionica Charlotte Worthington era una chef a tempo pieno in un ristorante messicano a Manchester. Aveva iniziato a lavorare lì poco dopo aver terminato il college, e lì era rimasta, spinta da suo padre a lavorare dietro ai fornelli. “Hanno iniziato a rendersi conto che ero un po’ un maschiaccio, e hanno pensato che sarei andata bene in cucina”, ha spiegato la campionessa di BMX alla BBC due anni fa.

Dopodiché, quando il ciclismo è diventato troppo importante, Charlotte ha lasciato il suo lavoro – nonostante a quanto pare fosse diventata molto brava, soprattutto nella pasticceria – per dedicarsi completamente allo sport.

“Sudavo in cucina per oltre 40 ore a settimana e avevo a malapena tempo o energia per pedalare, ma poi il mio sport è andato alle Olimpiadi e l’anno scorso sono stata ripresa dalla British Cycling”, ha raccontato. “Dopo essere stata chef per tre anni, dormendo poco, facendo una dieta povera e allenandomi raramente, all’inizio ho faticato nelle competizioni”.